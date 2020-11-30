被稱為綠癌的外來種植物「小花蔓澤蘭」，會攀爬纏繞在樹上，讓樹木無法行光合作用而衰弱死亡，是台灣環境生態的大浩劫。美和科技大學食品營養系教授吳裕仁以小花蔓澤蘭萃取物開發美容品，今年獲得國際雙料獎項。

林務局每年編列大筆預算防治小花蔓澤蘭，至今仍無法根除，吳裕仁因此突發奇想，帶著團隊研究，意外發現其萃取物有絕佳修復及抗發炎效果，便開發多項美容產品，萃取的餘物也能轉變成肥分，成功將綠癌變成綠金，兼顧經濟與環保。

吳裕仁以研究成果「小花蔓澤蘭萃取物用途」參賽，獲得「2020第十六屆IIP－國際傑出發明家學術國光獎章」及「2020 第十一屆IIIC國際創新發明競賽－國際創新發明金牌獎」雙獎。

「IIP國際傑出發明家獎」由台灣國際發明得獎協會與中華創新發明學會主辦，是專為對有卓越貢獻的發明家所設立的獎項，每年都吸引國內外優秀人士與學者共襄盛舉，是創新發明的榮譽指標。

「IIIC國際創新發明競賽」則由中華創新發明學會與俄羅斯國際發明協會主辦，今年有來自台灣、日本、中國、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、羅馬尼亞及摩洛哥等11個國家參與，總參賽件數437件，能獲獎很不容易。

吳裕仁2019年以「仙后水母萃取物用途」參加「2019台灣創新技術博覽會」及「2019 國際創新發明競賽」，榮獲二面「專利金牌獎」；這次再度雙料獲獎，學校師生都與有榮焉。

(中時 )