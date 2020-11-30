東港目前正值採收期的香瓜、哈密瓜甜度可達18度，入口如蜜，是這個時節台灣唯一生產的哈密瓜。（潘建志攝）

東港目前正值採收期的香瓜、哈密瓜甜度可達18度，入口如蜜，是這個時節台灣唯一生產的哈密瓜。（潘建志攝）

東港三寶「黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子」廣為人知，其實東港不只漁產豐富，農產品也很優質，目前正值採收期的香瓜、哈密瓜甜度高，可達18度，入口如蜜，是這個時節台灣唯一生產的哈密瓜，東港農會將於12月4、5日舉辦活動行銷。

東港因土質多黏土，土壤富含豐富微量元素，在秋天枯雨時期適合種植瓜果類作物。東港種植的瓜類有俗稱香瓜的「美濃瓜」、包括哈密瓜在內的「洋香瓜」，及西瓜，目前東港的香瓜、哈蜜瓜種植面積有200多公頃。

現在正值哈密瓜的盛產期，也是這個時節台灣唯一生產的哈密瓜，其中以光皮哈密瓜「蜜天下」、「蜜世界」品種為主力，其甜度可高達18度，入口就像甜入心的蜜，只要嘗過便成主顧。東港鎮農會總幹事蘇碧月說，明年還會引進推廣最新的「極光」品種，是1顆價格高達700元的珍品。

今年因開花期受到氣候影響，哈密瓜的產量及價格都不及去年，不但產量只有去年一半，價格也約只有去年的2／3。不過哈密瓜甜度仍不減，12月中前都能品嘗香甜可口的東港哈密瓜，民眾可到東港農會超市購買，或打電話、到農會網站訂購。

東港農會將於12月4、5日舉辦「東港哈蜜瓜，甜蜜蜜新滋味」活動，現場除了可購買優質的哈密瓜、香瓜、西瓜及各類農特產品，也舉辦瓜瓜擲骰子比大小、翻滾瓜瓜、瓜瓜糯米糕DIY、哈蜜瓜鮮果動DIY等活動。

(中時 )