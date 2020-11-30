今天是中職各隊繳交60人契約保留名單期限，在各隊公布的非保留名單中出現幾名高中畢業就投入選秀的球員，職業生涯恐就此結束，想重返業餘或轉換跑道也可能因職棒球員身分或是缺少大學文憑受限，凸顯出高中畢業生投入職棒帶來的風險。

中職2013年開放高中生選秀，近年來高中生投入中職人數也屢創新高，也讓職棒競爭日趨激烈；依照中職各隊每年選進約10人，在名額總數有限的情況下，每年年底都會就戰力進行調整，不少人都將面臨失業的風險。

像是中信兄弟邱志恆（2019年選進）、富邦悍將曾慈恩（2018年選進），都僅在二軍出賽過，今天都被放在保留名單外，其他隊可接觸或轉作他職，但若都無球隊與其簽約，職業球員生涯也就黯然結束，有些人可能會尋求重返業餘社會隊的機會，延續棒球生涯。

根據中華棒協《甲組球隊暨職隊員管理辦法實施細則》中第三條第二款，「職棒退役球員重返業餘或繼續求學者，於入隊後辦理登記經審核通過滿3個月方可出賽。」

但各隊人數明年將從5人減少為3人，且大學畢業後也受限曾是職棒球員的身分，能重返業餘的機會也變得更困難，加上他們並沒有大學文憑，能就職的空間也相對限縮。

棒協秘書長林宗成表示，當初中職開放高中生選秀時就曾擔心過這個問題，若是高中生投入選秀後沒球打，之後的出路可能非常窄，有跟高中教練建議過是否讓球員先念完大學再出來。

林宗成強調，自己並非反對高中生投入選秀，但若是選擇加入職棒就必須承擔可能造成的風險，「以協會立場只能鼓勵年輕球員先把大學念完，也可以考教練證、裁判證，讓想繼續從事棒球相關工作的人能延續另一條棒球路。」

(中時 )