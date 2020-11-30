39歲王太太不孕多年後，求診於茂盛醫院，經採用最新的「第4代AI人工智慧試管技術」，找出「鑲嵌型」胚胎做植入，讓王太太成功受孕，且在年底產下一名健康寶寶。茂盛醫院院長李茂盛指出，王太太因為高齡、卵子品質、數量都很差，好不容易培養出來的胚胎都是鑲嵌型胚胎，過去將其視為易流產的胚胎，透過最新的試管技術精準判別胚胎良莠，至今，已植入超過200例的鑲嵌型胚胎，都發育為正常健康的胎兒，為高齡不孕婦女帶來新的契機！

王太太在在30多歲時，因月經週期不順而求助中藥調理，期間她曾經每週跑去把脈、吃中藥，調理近3年的時間，總計就醫費用花了近30萬元，但仍然沒能順利懷孕。爾後，她遍尋名醫，但肚皮始終沒動靜。直到108年初，她到茂盛醫院尋求院長李茂盛治療。經抽血檢查後，發現：已屬高齡的她，卵子品質、數量都很差，故建議她採用「第4代AI人工智慧試管技術」。

透過這項技術，在好不容易培養出來的5顆「鑲嵌型」胚胎中，取出裡面最好的2顆進行植入，而且才一次就讓王太太成功懷孕，去年底也順利產下一名健康男嬰！

茂盛醫院執行長李俊逸解釋「第4代AI人工智慧試管技術」就是運用「胚胎著床前基因篩檢(PGS)」與「次世代定序分析(NGS)」，可篩檢出異常的染色體。在找出王太太的健康胚胎之後，再依其品質區分為不同等級，放入造價千萬元的「胚胎影像即時監控系統(TIMELAPSE)」連續進行120小時的觀測，完整記錄胚胎發育的整個過程，還有胚胎分裂的時間點…等。

再透過大數據進行演算之後，就能從王太太多個胚胎中，再進行分級與篩選，將發育情形最好的胚胎選出來後植入子宮，此舉就能為王太太提高懷孕率至8成以上！王太太則滿心感謝地說：「多年來努力，終於盼到得之不易的孩子。

(中時 )