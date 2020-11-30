12月因為有平安夜、聖誕節、跨年等充滿氣氛的節日，一直被視為浪漫的月份，若還單身的人到了這個時節也會特別想要談戀愛，星座運勢網站「星座喲」分享以下4個星座在12月的桃花運非常旺，想要脫離單身的話有很高機率會成功！

▍1.巨蟹座

其實從今年10月以來，巨蟹的桃花運就越來越好了，來到12月桃花運更是好上加好，在人群中很容易成位受矚目的對象，也容易受到其他人的喜愛，這些巨蟹自己也感受得到，所以也顯得特別有自信。但特別要注意的是這次的桃花運不一定是好桃花，也可能招來本來就有另一半的人來追求，如果不仔細調查對方就交往的話，不知不覺就成為別人感情中的第三者。

▍2.金牛座

金牛在12月的桃花能量增強，進而讓脾氣變得溫順，提高了自己的好感度，因此異性緣變好；如果有暗戀對象的金牛，到了12月會增加許多兩人獨處的機會，感情也有機會加溫，成功交往機率提高。若有意和前任複合的金牛，在12月也有機會舊情復燃重新交往。

▍3.白羊座

白羊座的個性本來就很討喜，受到大家的喜愛，但今年上半年一直找不到互相喜歡的對象，來到12月白羊的桃花運變強，如果單身的白羊會有月老牽線，成功脫單的機率很高，迎來甜蜜的戀情。

▍4.雙子座

雙子座的桃花運一直都不錯，因為他們就是很會說話，天生自帶桃花，但雙子通常滿享受單身的生活，而刻意不找交往對象，今年12月雙子會突然想要好好找一個愛人，身邊也會有人和雙子表達好感，只要多多出席社交場合、認識新朋友，就非常有機會脫離單身。

(中時新聞網)