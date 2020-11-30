苗栗縣茂林畜牧場負責人林智傑，以創新理念提升雞蛋養殖場的環境和技術，獲選全國模範農民。（何冠嫻攝）

由頭份市農會輔導的信義國小，以推廣頭份黑豆、黑豆奶為主題，在四健作業組競賽獲得三等獎殊榮。（何冠嫻攝）

三灣鄉農會輔導的三灣國小，則以親身種植各類蔬菜的實地經驗，在四健作業組競賽獲得優等獎。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌表揚全國模範農民林智傑及四健競賽獲獎單位。（何冠嫻攝）

苗栗縣茂林畜牧場負責人林智傑，以友善畜產室內平飼動物福利雞蛋，去年林智傑取得產銷履歷達人，今年更評選為全國模範農民，苗栗縣長徐耀昌盛讚「農民之光」，並頒獎表揚在全國四健作業組競賽中獲得三等獎的頭份市農會及信義國小、獲得優等獎的三灣鄉農會及三灣國小。

林智傑接下父親在造橋鄉的茂林畜牧場後，不斷以創新理念提升雞蛋養殖場的環境和技術，並突破傳統銷售方式，透過實體店面與網路FB粉絲團和網站，讓消費者了解友善畜產和牧場理念，配合縣府參與各項行銷活動，傳達產銷履歷和友善畜產的重要。

去年他在苗栗縣政府和造橋鄉農會的輔導下取得2019年產銷履歷達人，產品茂林伊利蛋和茂林滴雞精，也獲得2020年農業百大精品，今年更獲得行政院農業委員青睞，評選為第32屆全國模範農民。

徐耀昌30日頒發「農民之光」匾額表揚林智傑，並頒獎表揚在全國四健作業組競賽中，獲得三等獎的頭份市農會及信義國小、獲得優等獎的三灣鄉農會及三灣國小。

縣府農業處表示，今年四健作業組競賽共有48組參賽，苗栗縣由頭份市農會輔導的信義國小，以推廣頭份黑豆、黑豆奶為主題，獲得三等獎殊榮；另外三灣鄉農會輔導的三灣國小，則以親身種植各類蔬菜的實地經驗，獲得優等獎。

徐耀昌表示，未來縣府會繼續輔導農民通過優良農產品或安全認證，並和農會合作，結合產銷班，讓苗栗農業繼續傳承和創新。

(中時 )