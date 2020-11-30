SBL第18季將在周六開打，高雄九太科技洋將布蘭登(Branden Dawson)也完成隔離，全隊舉辦聚餐歡迎，布蘭登畢業自籃球名校密西根州立大學，是NBA傳奇球星魔術強生、勇士前鋒卓雷蒙格林學弟，他期許能夠幫助九太科技隊攻防兩端，目標是帶回本季冠軍盃。

九太科技董事長沈會承非常歡迎布蘭登加入，29日晚間特別選在台北101旁的景觀餐廳宴請全隊聚餐，還包了大紅包及購買知名品牌羽絨外套送給布蘭登，希望布蘭登習慣台灣的氣候，能夠保持健康出賽。

布蘭登曾在2016-17年球季效力NBA發展聯盟艾利灣海鷹，場均13.3分、7.3籃板；2017-18年球季效力於日本職業聯賽(JBL)澀谷陽光搖滾，場均6.6分、2.9籃板；2018-19年球季效力墨西哥職業聯賽Soles de Mexicali，場均15.2分、8.2籃板，都是球隊不可或缺的主力。

九太董事長沈會承(右)與隊長于煥亞一起發紅包給布蘭登。(九太提供)

布蘭登很喜歡台灣，來了以後非常興奮，他說：「隔離期間沒辦法出門到處看看台灣有點可惜，但是隔離結束後，接觸到台灣人覺得這裡真的很棒，人們很親切，又有很多美食，是人情味很重、很友善的地方。」

新冠疫情讓布蘭登首次嘗到隔離14天滋味，是一種新的體驗，他第一次經歷隔離過程，自認是個很好的學習機會，在這段時間能安靜和自己對話，好好重新審視自己，他每天都會打電話回家報平安，在飯店時也希望保持戰力，每天都會做重訓、騎飛輪及有氧運動。

隔離完成後出關，布蘭登獲得隊友們的歡迎，也迫不及待的練球，談到在九太的感覺，他表示：「感覺九太球員都很團結，兢兢業業把場上、場下責任都做好，同時團隊的默契和各方面配合上也很出色，很開心在台灣像是認識了一群兄弟一般，也期許在新的賽季能把總冠軍帶回九太。」

(中時 )