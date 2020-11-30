財政部中區國稅局表示，近來有營業人因為有股利收入，於年度調整採直接扣抵法計算進項稅額，認股利收入屬於長期投資，並無直接進項成本，而將全部進項稅額分攤至專供應稅營業用，已經遭到國稅局更正稅單。

日前A公司有出售冷氣之收入及股利收入，於年底調整時應將購入冷氣之進項費用分攤為專供應稅營業用，因買賣股票取得之顧問費等應分攤為專供免稅營業用，另有關辦公室租金、水電費、管理費等應合理分攤為供應稅或免稅（共同使用）營業用。

官員呼籲，營業人採直接扣抵法計算進項稅額分攤，若未依實際用途合理分攤進項稅額，導致虛報進項稅額，除追繳稅款外，依違反加值型及非加值型營業稅法第51條第5款，按所漏稅額處五倍以下罰鍰。

依兼營營業人營業稅額計算辦法規定，「兼營營業人帳簿記載完備，能明確區分所購買貨物、勞務或進口貨物之實際用途者，得採用直接扣抵法，按貨物或勞務之實際用途計算進項稅額可扣抵銷項稅額之金額」。

另外，兼營營業人營業稅額計算辦法也規定，採用直接扣抵法之兼營營業人應將購買貨物、勞務或進口貨物、購買國外勞務之用途區分為專供應稅、或專供免稅、或專供共同使用，並於帳簿上明確記載。

(工商 )