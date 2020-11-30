證交所12/2審議 展碁國際上市案 18:192020/11/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於本周三（12月2日）召開有價證券上市審議委員會，將審議宏碁（2353）轉投資65.32％的展碁國際（6776）股票上市案。 展碁國際董事長陳俊聖，公司實收資本額7.37億元，主要產品包括3C電腦週邊、電腦、電腦軟體、遊戲機及家電等商品之代理及銷售，108年稅前純益：1.52億元，109年前3季1,72億元，每股稅後盈餘各為108年1.7元，109年前3季1.94元。 (工商 ) #展碁國際 #宏碁 #證交所 #審議 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新科斥資25.6億元 公開收購双信電機 15:092020/11/30 財經 興櫃坑殺散戶新招 證期局嚴查 04:102020/11/30 財經焦點 海絲博覽會 深化兩岸交流 04:102020/11/30 兩岸新聞 5G AIoT國際大聯盟落腳高雄亞灣 預年產值創1,200億元 15:502020/11/30 財經 議員批計畫不完善 基隆城市博覽會預算砍400萬 17:542020/11/30 生活 上市33家公司 12月辦法說 04:102020/11/30 投資理財 退撫基金 黃榮村要求強化內控 04:102020/11/30 政治要聞 展會好康 200萬人幣消費券開搶 04:102020/11/30 兩岸新聞 《電子零件》華新科子公司釜屋電機 公開收購(又又)信電機 15:572020/11/30 財經 醫療科技展登場 生技股行情旺 04:102020/11/30 證券．權證 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 15檔中低價股 法人捧 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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