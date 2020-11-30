證交所將於本周三（12月2日）召開有價證券上市審議委員會，將審議宏碁（2353）轉投資65.32％的展碁國際（6776）股票上市案。

展碁國際董事長陳俊聖，公司實收資本額7.37億元，主要產品包括3C電腦週邊、電腦、電腦軟體、遊戲機及家電等商品之代理及銷售，108年稅前純益：1.52億元，109年前3季1,72億元，每股稅後盈餘各為108年1.7元，109年前3季1.94元。

(工商 )