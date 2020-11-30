我國今天一口氣新增24例境外移入確診，創下8個月以來單日新高，指揮中心以防疫為由，下令12月4日起暫緩印尼移工入境2周，外界擔憂未來社福類移工恐會陷入人力荒，指揮官陳時中今天表示，暫緩印尼移工入境這段期間，民眾若有長照需求可使用「外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」作為配套，不用擔心看護鬧人力荒。

根據指揮中心統計，目前在國內的外籍移工約有69萬人，印尼籍約26.5萬人，佔國內整體移工8％，若有人力缺口，產業類可尋求勞動部專案媒合本國勞工銜接，家庭類可循長照2.0中的喘息服務計畫，另外也會適時延長在國內移工的簽證期限，以利企業進行承接，或改由自越南、泰國、菲律賓引進。

外界質疑，此時下達印尼移工禁入令，是否與明年印尼政府宣布實施移工輸出「零付費」政策有關？由於相關的移工護照簽證、來回機票和訓練費用約7到10萬元，對國內雇主來說會是不小的負擔，是否有政治談判考量？陳時中表示，這並不在指揮中心的考量範圍內，暫緩是因不得已才祭出的手段，純粹是就疫情方面考量。

(中時新聞網)