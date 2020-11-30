年底資訊消費展「台北資訊月 」即將於12月2日至12月6日於台北世貿一館展出，隨著今年邁入5G新世代，資訊月將展示各樣科技創新，同時也是資訊教育的重要場合。在後疫情時代的網路威脅下，駭客更是無所不用其極透過各種以假亂真的手段企圖從中牟利。為了響應資訊教育的宗旨，網路資安解決方案廠商趨勢科技發布三大自保關鍵，協助民眾培養資安意識，上網時三思而後行，避免成為被駭者，讓每個人都有機會從根本守護自身及他人的網路安全。

＊三思一 : 思索帳號密碼安全性

釣魚詐騙目標往往是重要的帳密資訊，安全的密碼更是保護個資第一道防線，一旦帳號遭竊，駭客可以輕易盜用帳號進行非法活動，尤其綁定行動支付與使用網路銀行的民眾更需要留心，駭客可能透過惡意程式，在遠端自動扣款，產生實際的金額損失 ! 趨勢科技提醒民眾設定重要帳密時，必須時常思索密碼安全性，除了定期更改密碼外，同時檢視信用卡、網路銀行的刷卡紀錄是否異常，並且盡量不在社群網站透露太多個人資訊，像是紀念日期、寵物名字等資訊都可能成為密碼遭破解的來源之一。更重要的是，千萬不要將信用卡交易資料存在 Chrome、IE等瀏覽器中，防止駭客透過瀏覽器插件進行盜用。

＊三思二 : 思考通知來源真實性

除了定期維護與管理帳密資訊，第二個思考面向則是思考訊息來源以保護個資。過往常見「包裹已到，請查收」釣魚簡訊，不肖份子在簡訊中附上惡意連結要求民眾點擊，例如前陣子才發生詐騙集團利用「查詢收貨」簡訊，以惡意程式盜刷多筆網路銀行的事件。如今另一常見手法是假冒官方要求民眾登入確認，像是假冒官方發送「帳號權限出現問題，請登入查看」等通知，不少名人粉專即是以此種方式被盜。趨勢科技建議民眾一旦收到示意點擊或登入查看等通知時，不要立刻回應，可以先停下思考訊息來源的真實性，不要使用對方提供的網址或登入驗證連結，在查證時直接從官方網站登入。

＊三思三 : 使用防毒軟體小巧思

與其時時擔心駭客新型態的詐騙攻擊，第三個巧思則是建議安裝防毒軟體，用專業工具全面守護網路安全，面對現今千變萬化的釣魚詐騙威脅，民眾若安裝PC-cillin 2021雲端版，透過 AI 人工智慧搭配多層式防護技術，可主動識別潛藏在網路的惡意軟體與連結，在惡意威脅出現時搶先攔阻，同時可跨平台防護手機、平板與電腦。此外，PC-cillin 2021雲端版更升級防詐功能，強化對於詐騙網址、網路釣魚的偵測及防護力，將自動辨識釣魚網頁，即使出現以假亂真的詐騙網站，也能透過網頁特徵與網址比對技術，即時封鎖。

109年台北資訊月即將於12月2日至12月6日於台北世貿一館展出，趨勢科技祭出PC-cillin 2021雲端版超值優惠方案。資訊月現場好禮超值三重送，凡購買任一項三台防護，再加贈「PC-cillin一年三台版」與「晴雨兩用自動傘」。上網登錄即贈送限量500 元7-11禮券。購買任一項一台防護，再加贈「PC-cillin 典藏版悠遊卡」、「晴雨兩用自動傘」與「三合一伸縮收納快充線」。

(科技)