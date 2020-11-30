你知道向警方報案，依據事件類別，拿到的單據有7種之多嗎？台南市警察局特別製作海報，讓民眾一目了然。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

你知道向警方報案，依據事件類別，拿到的單據有7種之多嗎？台南市警察局特別製作海報，讓民眾一目了然。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

民眾遇到事情，上派出所、警局向警方報案，各種事項琳朗滿目，近期媒體上吵得沸沸揚揚的「刑事案件報案三聯單」只是其中一種，其實光是警方開出給民眾收執的各類案件單據就有7種之多，台南警方特別設計「受理各類案件發給單據一覽表」海報，未來將張貼於分局、派出所等顯眼位置，民眾一目了然，也降低引發爭端機會。

南市府警察局指出，民眾報案若是刑事案件，警方會開出「三聯單」，若是撿到東西交給警方，受理後則是會給民眾「拾得物收據」；倘若是交通事故，則是會拿到「交通事故當事人登記聯單」；另外若是汽、機車失竊或遺失的狀況，就會拿到俗稱「四聯單」的「車輛協尋電腦輸入單」。

另外當有家人走失或失蹤時，報案後則會拿到「受（處）理失蹤人口案件登記表」，萬一發生家暴事件，警方會開立「家庭暴力事件警察機關通報收執聯單暨被害人安全計畫書」給報案人，如果都不是以上的類似案件，也會拿到「受理案件登記表」。

台南市警察局長詹永茂說，不同的案件類別會有其相對應的開立單據，光是民眾能領到的單據就有7種，但只要拿到其中任何一種，都表示相關案件已經進入警方的處理程序中，而且都有電腦記錄可以查詢，請民眾放心。

(中時 )