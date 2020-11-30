雲林縣北港鎮北港溪河床銀合歡入侵，河川局將藉由綠美化進行防治。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港溪堤防由營建署補助進行「北港城鎮之心」工程，完工後成為地方後花園，但河床遭外來種「銀合歡」嚴重入侵，不僅遮蔽視線，排他性極強的銀合歡更會減低生物多樣性，水利署第5河川局表示將藉由河床綠美化，遏止銀合歡蔓延。

北港溪河床原本雜草叢生，經營建署規畫「北港城鎮之心」工程，擴寬堤防上的堤頂通道，並透過綠地水文景觀提升強化空間機能，提供居民休閒運動與親子活動的多元空間，今年完工後成為居民最常造訪的休閒場域。

不過近日民眾發現，堤頂通道旁的河床地長滿外來種「銀合歡」，不僅阻礙原本的開闊景觀，還可能減低生物多樣性、造成水土涵養困難，由於河床地屬於河川局管轄，鎮公所對此也無法處理，居民只好向第5河川局求助。

第5河川局管理課長白文祥表示，北港溪沿岸部分區域遭銀合歡入侵，河川局已進行長期的防治工作，針對「北港城鎮之心」工程區塊的銀合歡，地方民眾都相當關切，河川局將配合綠美化工程加以去除。

生態保育人士說，銀合歡可說是植物界的頭號生態殺手，原產於中南美洲，後由荷蘭人引進台灣，銀合歡的莖葉可做為牲畜飼料，樹枝可當做薪材，還有企業將之做為紙漿原料，但其排他性嚴重影響原生樹種與生態發展，已成為生態界的公害，相關單位都設法加以防治。

(中時 )