八仙樂園塵爆案造成15死、471傷慘劇，交通部觀光局認為違反《發展觀光條例》的「未經核准分割出租觀光遊樂設施」規定，開罰5萬元並命其停業。八仙不服提告，罰鍰5萬元部分已敗訴確定，停業部分最高行政法院今審結，也判八仙敗訴，全案確定。

八仙2015年6月17日將6、7、8遊樂區域租給瑞博國際整合行銷有限公司，水池抽乾後，供該公司在同年月27日舉辦「彩色派對」，活動期間卻發生粉塵爆炸燃燒，造成15人死亡、358人重傷、113人輕傷。

觀光局調查後認為，八仙未經核准分割出租觀光遊樂設施，違反《觀光遊樂業管理規則》，遂依《發展觀光條例》處分罰鍰5萬元，並依同條例規定，命八仙立即停業，直到所有調查釐清及缺失改善為止。

八仙循序提起行政爭訟，罰款部分已敗訴確定，停業部分一審原本勝訴，但經最高行發回，北高等行政法院更一審認為停業處分合於必要性及相當性，2018年12月逆轉改判八仙敗訴。

八仙提起上訴，最高行認為，塵爆意外顯示八仙無足夠、適當的緊急疏散措施及急難醫療救護因應，且欠缺公共安全防治理念，全部園區既然使用共同出入口，具有整體性，若非全區停業調查釐清及缺失改善，不能有效防止危害擴大發生。

最高行指出，停業處分是為保障大眾生命權、身體安全權等公共利益，手段正當、適合且必要，欲保護的公益顯然優於八仙因停業所受損害的營業權、財產權，並不違反比例原則，故駁回八仙上訴。

(中時 )