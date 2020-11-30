經濟部與農委會規畫設置無生態疑慮的漁電共生先行區，第一階段在10月底公告實施，光是南市就有1776公頃，今天下午南市府經發局也邀集漁民、能源業者與會，說明漁電共生相關法令，也請業者分享成功案例。（莊曜聰攝）

中央積極推動漁電共生政策，在嘉義縣、台南市規畫設置無生態疑慮的漁電共生先行區，10月底已經公告，光是南市就有1776公頃，南市府經發局為配合相關政策，使養殖戶、漁民團體及光電業者更加了解漁電共生法規、申請流程及行政查核要項，今天下午舉辦說明會，透過政策傳遞，並請來業者分享成功案例，希望加深養殖漁民及能源業者對漁電共生政策的了解，。

台南市漁電共生先行區包括學甲、麻豆、鹽水、下營、安定、新市及安南區，總面積約1776公頃，以學甲944公頃最多，其次是麻豆的504公頃、鹽水的141公頃，避開靠近海邊、地層下陷或對生態有疑慮的區塊，並落實「養殖為主、綠能加值」的運作方式。

經濟部能源局能技組科長顏為緒指出，政府推動的能源政策，強調多元複合利用，包括畜、農、漁電共生等，重點是在推動能源轉型的同時，尊重地方意願及重要議題，也確保生態棲地，並保障農漁民生產及生存權益。

向現場與會多數的能源業者說明時，顏為緒特別強調，維持漁業養殖現況是漁電共生的基礎，業者在提出相關計畫時，要確實整合魚塭場域，保障地主、養殖戶雙方權益，並做好敦親睦鄰、環境友善等，光電設置面積符合規定，不影響養殖作業為原則，後續政府也會做好把關，若養殖收益未達標準，電力買賣也將暫停，「有漁才有電。」

現場也請來向陽優能電力董事長陳貴光分享心得，陳貴光說，現今的漁村最嚴重的就是人口老化、外移的問題，年輕人也不願意返鄉，而漁電共生結合AI智慧化科技，讓養殖不再是一件看天吃飯的苦差事，留住生產的根才會有未來，漁電共生不是「離漁」，而是要讓傳統養殖業再升級。

(中時 )