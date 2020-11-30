竹南掩埋場陷入火海 消防隊員全力灌救 18:272020/11/30 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南鎮垃圾焚化爐附近的掩埋場陷入火海，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹南鎮垃圾焚化爐附近的掩埋場30日下午發生火警，火勢迅速蔓延，正由消防人員持續灌救中。 苗栗縣消防局30日下午接獲報案趕抵灌救，現場木質廢棄物易燃，引發熊熊大火，掩埋場瞬間陷入火海，消防局全力控制火勢外，也調派挖土機挖掘掩埋場深處悶燒的垃圾，目前仍持續搶救。 (中時 ) #掩埋場 #垃圾 #消防局 #消防 #火海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消防員救援遇衝突 協助勸說反遭攻擊 15:242020/11/29 社會 竹南警召開校安座談會 共創安全校園 17:292020/11/27 寶島 太保春輝家具工廠傳火警 濃煙直竄天際 16:592020/11/29 社會 竹南國中校外踏查 拜訪竹南各古蹟景點 17:122020/11/27 寶島 林內鄉清潔隊傳火警 資源回收車.挖土機.垃圾車付之一炬 23:192020/11/28 社會 外傳接任閣揆 鄭文燦：全力支持蘇院長 11:022020/11/27 政治 消防猛男月曆 警察醫護參一腳 04:102020/11/28 地方新聞 結合景點 竹縣消防猛男月曆有看頭 04:102020/11/27 地方新聞 林內鄉6車、1怪手付之一炬 ２名清潔隊員點火燒回收物釀災 20:132020/11/29 社會 關刀山3登山客迷途 消防員29日拂曉尋獲 14:182020/11/29 社會 社會熱門新聞 奧萬大翻車影片曝光 中巴疾駛甩後車 急彎側翻噴白煙 1乘客拋飛亡 - 社會 又一老店歇業！萬華麵包店最後1天 老饕嘆這款蛋糕神美味 - 社會 中正一分局長女兒被挖出辱罵媒體後 IG最新PO文「請秉持政治正確」 - 社會 高雄賞楓團巴士奧萬大聯外道路翻覆 1死20輕重傷 - 社會 遊覽車翻覆奪命 賞楓一日遊行程「只需千元」夯爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。