竹南鎮垃圾焚化爐附近的掩埋場30日下午發生火警，火勢迅速蔓延，正由消防人員持續灌救中。

苗栗縣消防局30日下午接獲報案趕抵灌救，現場木質廢棄物易燃，引發熊熊大火，掩埋場瞬間陷入火海，消防局全力控制火勢外，也調派挖土機挖掘掩埋場深處悶燒的垃圾，目前仍持續搶救。

(中時 )