高雄市岡山區大鵬九村社會住宅是高市府加碼3處興建基地之一，基地位於岡山87期重劃區內，圖為社宅預定地空拍圖。（高雄都發局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市副市長林欽榮及都發局長楊欽富，30日下午分別抵達苓雅區機11凱旋青樹社會住宅工地及岡山區大鵬九村社會住宅基地，視察社宅興辦進度，展現推動社宅照顧市民的決心。

都發局期待岡山區大鵬九村社會住宅於2021年6月動土、苓雅區凱旋青樹於111年完工啟用245戶只租不賣的社會住宅，照顧弱勢、青年族群及本市就業者。

林欽榮說，社會上有一些弱勢民眾需要我們特別去關懷照顧，興辦社會住宅就是要提供經濟、社會弱勢及初入社會就業青年的良好居住服務。

高雄市議會副議長陸淑美說，這是岡山的信義計畫區，希望樓層能增蓋到15層樓，讓更多民眾入住；同時，她也希望租金能夠更符合民眾的期待。

高雄市議員黃秋媖表示，已經有一些民眾到服務處詢問租辦法，有年輕人自己詢問，也有爸爸代替兒子詢問，可見社會住宅熱門程度，希望未來也可以提供社區據點、托嬰托幼、社區運動場所等多功能使用；她希望，政府多補貼租金，落實照顧青年弱勢。

岡山區長黃中中反映，介壽路附近停車位難尋，希望能增加停車位的設計。

(中時 )