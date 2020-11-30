五股洲子洋重劃區某地主施工欲設置加油站，引起附近居民不滿，在工地外掛起白布條抗議，議員陳明義介入協商後，今（30）日下午地主電話表示，加油站並不是唯一的選擇，也不會再繼續辦理建照申請程序。

陳明義表示，自去年接獲民眾陳情後就開始與地主溝通協調，期間也協助幫忙尋覓比加油站更受歡迎的賣場進駐意願。經發局有明文規定在設置加油站的前提下是需要取得設置許可證明才可以繼續後續興建的流程，但不代表有了設置許可就一定要蓋加油站，地主依然可以選擇興建其他商業類別的店家，所以在今年7月當地主取得設置許可的證明後，地方上民眾才會擔心加油站一案是否捲土重來。

陳接著說，經過幾次溝通，已和地主確定了二個方案，一是自建出租，1111坪土地由地主自建蓋成五棟建物，再行招商出租,另一個則是以素地出租的方式，目前已有二家業者積極洽談中，業者、地主均有意願。

地主今天透過電話表示，加油站並不是唯一的選擇，而且也不會再繼續辦理建照申請程序，希望藉由議員幫忙轉告關心的民眾，未來將朝向其他商業如大賣場、銀行、速食店等民眾接受度較高的方向進行。

(中時 )