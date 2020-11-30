身障運南市代表隊選手方振宇在本屆賽事中，成就田徑、羽球雙棲雙奪金的榮耀。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

身障運南市代表隊選手王詠亮（左一）、顏士翔（左三）在游泳項目中表現優異。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

身障運南市代表隊選手邵柏茵（右）在游泳項目中表現優異。（體育處提供／李宜杰台南傳真）

2年1次的全國身心障礙國民運動會歷經多日鏖戰，30日下午在台東縣美術館舉行閉幕典禮，南市代表隊本次共獲得74金60銀29銅，總計163面獎牌，全台排名第3，市長黃偉哲也對於選手面對逆境時，勇於奮戰的精神給予最高肯定。

南市府教育局長鄭新輝表示，南市代表隊在賽事最終日再進帳5金，包含游泳、羽球及桌球都有不錯的成績，其中桌球雙打組合侯廷松、林修賢在上屆賽事屈居第2，今年在一番激烈纏鬥中，如願奪得金牌，選手及教練皆非常開心。

而在南市代表隊參加的12項競賽種類中，又以田徑項目表現最為亮眼，獲得19金17銀9銅成績，並寫下10項大會紀錄及7項全台紀錄的優異成績；而田徑及羽球雙棲的方振宇，繼在田徑場奪下2面金牌後，今日在羽球決賽中對上北市選手蒲貴煜，雙方戰況激烈，但方振宇沉穩應戰，2局賽事皆後來居上、逆轉成功，順利奪下單打金牌，完成3連霸，成就田徑、羽球雙棲雙奪金的榮耀。

另一方面，南市游泳項目在本屆賽事共計取得24金13銀4銅，其中聽障男子組郭庭佑囊括6面金牌。雖然郭庭佑上屆身障運也有參賽，但當時僅就讀國中，肌力及技術表現尚在磨練階段，與金牌擦身而過，而他在上屆賽事後訂下奪金的目標，今年如願達標，教練及選手都感到十分開心。

體育處表示，今年度賽事看到許多選手有顯著進步，未來將持續挖掘年輕選手，加強身心障礙運動推展及選手培育，營造更友善且多元化的運動風氣，也給予南市運動選手更優質的訓練環境。

(中時 )