日本早已推行多年的稻草打包機，能將20公斤的乾稻草迅速捆成1捆，只需要15秒，迅速且俐落。（田中鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

王崇仁(左)表示願意免費幫鎮上農民收運稻草，可惜多數農民意願不高。（田中鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

成捆乾稻草堆置田間，充滿田園風情，吸引民眾前來拍照打卡。（田中鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

成捆乾稻草堆置田間，充滿田園風情。（田中鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

成捆乾稻草堆置田間，充滿田園風情。（田中鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

目前正值二期稻作收割期，近年雖幾經宣導且祭出空汙罰則，仍有不少老農難改焚燒稻草陋習；彰化縣田中鎮青農王崇仁去年添購稻草打包機，不只解決自家稻田稻草問題，還免費幫鎮上農民收運；

40歲的王崇仁家中三代務農，種植6公頃多的稻田，每年收割後的稻草處理是大問題，他說，稻子收割後只要天氣好，4、5天稻梗曬乾後，利用打包機，每15秒就能快速將稻草捆成一捆，每捆約20公斤，每分地約可打包25至30捆，十分經濟省事。

王崇仁表示，乾燥的稻草，鋪設覆蓋在田間土壤上，除可為茶苗、秧苗等植株防寒，更能避免雜草叢生，雜草長不出來，自然就可以降低除草劑的噴灑，也省去出動割草機的功夫；不論是茶園、果園或菜園，都很實用。整捆的稻草機堆置在農田間，充滿田園風情，還吸引民眾前來拍照打卡，他也會以每捆50元便宜轉賣給有需要的農民，但須自行來載運。

他說，近年農改場大力宣導稻草直接在田間推肥去化，今年因嚴重缺水，破碎後的稻梗若不泡水，根本無法腐爛，反而會抑制農作生長，而且田間引水後大量破碎的稻梗漂浮起，反而會壓死秧苗，不如打包後再做二次利用更實在。

近年政府大力宣導禁止露天焚燒稻草，否則將依《空汙法》開罰，但許多老農民觀念難改，認為乾燥的稻草在田間焚燒，可連同害蟲、蚊蟲都殺死，灰燼還可堆肥滋養農地；彰化縣環保局上半年出動空拍機，就抓到並開罰32件違規，最高開罰10萬元。

王崇仁坦言，農民將打包稻草的意願確實不高，目前全彰化稻草打包機不到10台，皆為農民自行添購；除了免費為鎮上農民服務收運打包稻草，他也提供收費服務，若縣內其他鄉鎮農民有需求，鄰近農田0.5至1公頃稻田，每打包1捆酌收35元工資，農地若整齊方正，每分地約需時20至30分鐘就能打包完成，留給農民再利用。

田中鎮長洪麗娜笑稱，過去自己的公公也曾因露天燒稻草遭開罰5000元，還得去上課，她將請公所農業課人員積極與鎮內農民溝通，盼在明年一期稻作收割時，大大提升稻草收集量，避免空汙問題。

(中時 )