李國毅飾演「翠玉白菜」。（故宮提供）

故宮跨界原創迷你劇集《故事宮寓》日前釋出首支女演員版前導預告，華麗的卡司陣容與製作規格，令人目不暇給，30日再釋出男演員版的前導預告，實力派男星莊凱勛、李國毅、劉冠廷、林鶴軒、吳念軒一字排開，每個人都兼具實力與質感，劇中他們突破表演框架，莊凱勛幾乎全裸入鏡、李國毅挑戰做菜一鏡到底、劉冠廷大玩濕身秀、林鶴軒詮釋省字一哥、吳念軒則為貫穿全劇的角色。

這次的演員大多都是導演李芸嬋欽點，「有好幾位是想要合作很久，卻一直沒有機會遇到，所以趁這次機會來玩一下。」其中與導演私交最好的李國毅，出道第一部公視短片及首次演出偶像劇的導演，都是李芸嬋，兩人因此建立起非常要好的革命情感，導演向他提出演出邀約時，他正在外地露營，什麼資訊都沒看就一口答應，等下山回家好好看劇本時，才發現這個角色也太困難了吧！李國毅在劇中飾演「翠玉白菜」，以一鏡到底三顆長鏡頭的拍攝方式，來示範三道料理一氣呵成，為此他花了不少功夫，事前除了熟記台詞以外，拍攝當天也提早到現場，跟美術道具組一起不斷地走位練習，確保拍攝時可以更順利。

莊凱勛飾演「蟠龍紋盤」。（故宮提供）

劉冠廷在劇中詮釋「龍冠鳳紋玉飾」。（故宮提供）

莊凱勛則飾演「蟠龍紋盤」，角色設定是一個非常愛乾淨的水電工，手上刺有與文物相同圖案的刺青，為此，莊凱勛在拍攝前一天，特地前往刺青老師的工作室，耗時三小時畫上刺青。導演李芸嬋說：「這個角色跟『水』很有關係，因為文物本身是盛水的容器，所以希望他在現場洗澡。」原本還擔心他是否能接受，但莊凱勛非常專業，完美呈現了他的角色，現場也和大家玩得很開心。

劉冠廷在劇中詮釋「龍冠鳳紋玉飾」，是全劇中最神秘的角色，他演出一位努力尋找穿越時空方法的通靈者，其中一場泡水戲，雖然劇組不斷地為他注入熱水，但他仍是泡到臉色發白、全身發抖，然而相當敬業的劉冠廷，一直努力要做到最好，讓導演李芸嬋很感動，她表示：「之前看了很多冠廷的戲，戲路很多變，讓我非常想跟他合作，這次算是圓了夢，他真的是很全方位的演員。」

林鶴軒飾演「谿山行旅圖」。（故宮提供）

吳念軒飾演「皇帝奏摺」。（故宮提供）

向來在螢光幕前給人喜劇、綠葉感的林鶴軒，這次導演卻想到讓他演出一個超「省話」的角色「谿山行旅圖」，李芸嬋表示：「因為大鶴平常的角色話很多，節奏很快，這次想讓他試試看話少、更沈穩的角色，應該會很有趣。」林鶴軒則說，「看到劇本時很緊張，因為台詞很少，每一句話都只有四個字，讓我不知道該用什麼口氣來說比較好，壓力好大！」

身為整部戲的「鮮肉」代表，飾演「皇帝奏摺」的吳念軒對於能參與演出，覺得非常的興奮，劇中的他看似跟很多位「住戶」對話，但其實在拍攝時，只有他自己一個人在演，他笑說：「很好玩啊，我還要想像我跟幾樓的人在講話，因為喊的力道會不太一樣。」由於拍攝時間緊湊，他的角色又是唯一一個在室外的人，導致他的白天戲碼得在晚上拍，劇組也拉來超大盞的燈，把黑夜打得跟白天一樣亮，讓他大讚：「也太酷了吧！」

《故事宮寓》除了擁有金獎等級的演員外，幕後主創團隊更是「金光閃閃」，主場景由金馬獎最佳美術王志誠親自操刀，耗資兩百萬，打造出九間獨一無二的文物套房，而劇中主角們充滿文物質感與奇幻華麗的服裝，則是由曾以《人魚朵朵》拿下金馬獎最佳美術的王逸飛親手打造，在視覺上絕對會帶給觀眾猶如電影般的觀影質感。

《故事宮寓》故事描述頂樓的神秘房客，是位有回到未來能力的通靈者，而穿越時空的隧道口，就是頂樓套房那間刻有龍冠鳳紋圖案的浴室。因大雨沖壞大廈前的那座橋，讓住戶們都困在裡頭，而屋漏偏逢連夜雨的停水通告，更讓人好奇頂樓不時傳來的水聲。10位住戶如夢境般的狂想旅程，從封城之夜無限開展開來，通靈者又會帶回什麼關鍵的警世預言呢？。本片將在12月中於My Video、八大電視、公共電視、Line ＆ LINE TV聯合播出，而廣播版則會在News98獨家播出。

(中時 )