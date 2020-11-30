新竹攻城獅校園巡迴活動於28日造訪新竹亞太美國學校，由林力仁、潘冠翰、陳堅恩、李家瑞、高國豪代表球隊參與亞太美國學校首次舉辦的教育嘉年華，校方也為攻城獅球員準備一系列體驗活動，機器人社團同學特別展示由他們親自設計的投籃機器人，並邀請攻城獅球星們來場機器人大戰。

高國豪表示，「這次校園活動非常特別，平常比較少接觸到程式碼、機器人相關的課程，很佩服同學們能夠自己設計出一台機器人！」攻城獅球星也與美國學校同學以球會友，特別是李家瑞與陳堅恩多次上演空中接力，用最熱血的灌籃美技滿足現場球迷。攻城獅主控陳堅恩過去也是在美國學校長大，他認為同學們可以適性發展興趣同時培養優異雙語能力對未來很有幫助。

除了校園活動外，新竹攻城獅30日也來到全球知名觸控螢幕晶片領導廠商義隆電子公司進行企業參訪，新竹攻城獅主場館場邊LED圍欄，即是由義隆電子友好企業聚積科技與國際知名的台達電子共同打造，且義隆電子確定於明年1月24日新竹攻城獅主場採企業包票方式力挺。

攻城獅球員參觀義隆電子公司內部運作情況。(攻城獅提供)

全體攻城獅球星們一同走進竹科深入了解「新竹工程師日常」，由義隆電子董事長葉儀皓親自導覽公司，更讓球星們進到實驗室近距離體驗精密的主動筆線測機，了解專業面板的檢測過程。高國豪也趁活動空檔突擊義隆電子辦公室與員工互動，最後全體隊員於義隆電子員工餐廳用餐並舉辦小型簽名會，感謝所有義隆電子員工熱情支持。

為增強與新竹地區的特色連結，球團更規劃「攻城獅最強素人海選活動」，將藉由海選選出「本賽季隨隊練習生」，親身體驗職業球隊訓練強度與運作方式，即日起至12月4日開放報名，且名額有限。報名者需年滿18歲且戶籍/居住/就學/任職(以上條件擇一)於新竹縣市，報名費為2000元，報名即贈12/26開幕戰2F特區門票兩張。

若晉級第2階段分組對抗關卡可獲得攻城獅練習球衣。本次徵選會採書面報名與實體測試會兩階段，實體測試會將在12月7日於新竹攻城獅主場館進行徵選，測試內容包含基礎體能、投籃測驗、分組對抗3個評選關卡，各關卡皆會陸續淘汰球員，歡迎所有實力堅強卻苦無機會的獅紫軍報名，台灣史上首次素人球員徵選會即將引爆籃壇。

(中時 )