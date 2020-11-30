第一金控（2892）於11月30日舉辦2020年第三季法說會，會中公布第一金前三季稅後淨利為133.78億元，較去年同期下滑13.0％，累計每股盈餘（EPS）為1.04元；子公司第一銀行稅後獲利126.05億元，盈餘較去年同期下跌16.2％，主要因一銀海外區域受新冠疫情擴散獲利減降所致，若單就第三季國內分行稅前獲利，仍較第二季單季成長16.6％，顯示台灣在疫情管控得宜與返台投資潮推升下，放款動能持續加溫，呈現「外冷內熱」的狀態。

其他子公司，如證券、人壽子公司獲利則較去年同期呈雙位數成長，減緩金控受疫情影響的獲利衰退幅度。

第一金控副總經理方螢基指出，邁入第三季度後，銀行放款動能受惠於企業放款需求增溫，特別如中小企業放款加上熱度不退的房貸業務，雙雙帶動整體放款成長年增8.6％。

此外，截至第三季為止，銀行存款亦達到年增15.0％之新高，顯示國內游資充沛；觀察財富管理業務比重也逐漸從銀行保險業務轉向為基金銷售，年底前財管業務可望隨市場成交量提高而持續動能。金融交易業務則因市場利率調降的影響而較去年同期衰退。

整體而言，2020年前三季一銀淨利收與淨手收之核心業務與去年同期相較，僅小幅下滑0.3％，顯示銀行放款快速成長，抵銷部份央行降息的淨利差下滑及金融交易利得縮減的影響，預計第四季起因政策性房貸與信貸利率優惠措施結束後，銀行之淨利收與利差可望觸底反彈，加上農曆年前為房貸傳統旺季，及美國大選結果底定後不確定因素消除，均有助企業戶之貿易量能增長，預料仍將帶動另一波放款需求潮。

證券與人壽子公司第三季表現亮眼，獲利紛繳出雙位數年成長之成績單，達今年新高，兩家子公司獲利貢獻佔比達6.5％的新高水準，顯示深耕其他子公司已見成效，達到分散獲利來源，穩健經營績效的目標。

另外，因海外疫情仍以歐美地區影響最大，但近期傳來新冠疫苗可能陸續問世，顯示人類對抗病毒已接近最後一哩路，全球要恢復正常運作已見曙光，市場對2021年之經濟前景已較過去正面看待。

法說會中，第一金也提到目前銀行資本適足率維持13.43％、第一類資本為11.44％，加上明年預計實施的新LTV法計算風險權數，預計可望提升資本適足率約0.93％，因應明年的放款增長，目標仍維持審慎樂觀看待。

(工商 )