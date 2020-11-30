因應岡山交流道塞車問題嚴重，民進黨立委邱志偉爭取岡山增設第2交流道在今年初獲得交通部有條件通過。近日高雄市交通局將修正報告書送交高速公路局審定，邱志偉邀集相關單位開會討論經費分配，高公局同意補助經費。

邱志偉說，岡山交流道塞車幾乎已經是常態，為了抒解車流，他在第1任立委任內就主張要增設岡山第2交流道，經過長時間的爭取，年初終於獲得交通部有條件通過的決議。

因為增設第2交流道的位置接近岡山地磅站，高公局擔心有重車會藉由新交流道逃避過磅，需要有周延的設計。高雄市交通局經過重新設計後，近期將計畫送交高公局審定，邱志偉也隨即邀集相關單位了解期程及經費問題，協助排除障礙加速建設。

高雄市交通局指出，岡山第2交流道將以嘉新東路及大莊路為主要聯絡道，因應高公局的意見，將北上出口改為直接式匝道、避免逃磅等問題進行修正，經過重新設計後，預估經費才從8.94億增加為17.12億，經費需求增加8.18億。會中高公局同意補助12.84億，經費問題順利獲得解決。

新交流道設計的方案是以鑽石型及半直接式的交流道，北上入口匝道增設動態地磅，確保所有車輛過磅，為了避免北上下匝道車流塞車，因此採立體直接式匝道設計，不用再等紅綠燈，因應車流需求，嘉新東路將拓寬為4線道，設計更周延，也讓經費增加許多。

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(中時 )