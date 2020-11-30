鳥卦是常見的卜卦方式，在夜市和廟宇附近皆能看見此種占卜，但你聽過龜鳥卦嗎?這種特殊的卦是利用烏龜和小鳥雙重抽籤認證，當牠們抽到同一支，才代表籤詩正確，能夠增加補卦的準確度。命理師龜鳥伯也提到，明年2021年是辛丑牛年，有兩種生肖的人需要特別注意。

龜鳥卜卦藏玄機！2生肖明年運勢恐有難

2021年是辛丑牛年，龜鳥伯指出屬牛的人因犯太歲會和死鬼以及活鬼產生糾葛！但他口中的死鬼、活鬼並非真的鬼，而是屬於一種無形的力量，比較容易引起變動和衝擊，讓人感覺心浮氣燥，情緒起伏較大，且有些人可能會有車關或官司，若以平常心面對，將能化解。屬羊則為沖太歲，會比屬牛的人更沉不住氣，他指出恐怕會有意氣用事的傾向，其中有些人個性較鐵齒不知變通，想要成功，必須先經歷不斷的失敗才有機會。

命理師龜鳥伯提到明年2021年是辛丑牛年 有兩種生肖的人需要特別注意。(攝影/范佐意)

烏龜和小鳥自古以來便是有吉祥之意的動物，分別代表四大神獸中的玄武和朱雀，因此龜鳥伯利用這兩種具有特殊寓意的動物當作卜卦的助手，他表示需自己繁殖動物，再藉由道教中的法術培養牠們的靈性，必須給牠喝符咒水並每日聽佛經，當龜鳥伯認為動物的靈性已成熟時，便會讓牠們開始替人卜卦抽籤。

烏龜是台灣的本土龜，性情溫和聰明，當龜鳥伯在替人解惑時，牠會彎過頭來仔細聆聽。(攝影/范佐意)

動物的品種也需特別挑選，烏龜是台灣的本土龜，性情溫和聰明，當龜鳥伯在替人解惑時，牠會彎過頭來仔細聆聽，而小鳥的品種則是文鳥又名禾雀，命理師認為，文鳥是最守神的鳥類，不像其他的品種會嘰喳不休，除了抽籤以外的時間，頭都會縮在身子裡安靜休養。而這隻卜卦的烏龜已跟在龜鳥伯身邊40年了，文鳥也有12年之久，他說代表這是牠們的天命。

理師認為，文鳥是最守神的鳥類，不像其他的品種會嘰喳不休。(攝影/范佐意)

★中時新聞網關心您：民間習俗請勿盡信！

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)