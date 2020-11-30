做父母聽到自己孩子要當爸媽總是會特別敏感，一位男子陪女友去大醫院檢查，不料男子母親聽到兒子要帶女友去照音波竟誤會是懷孕了，一早焦急打電話跟兒子說「不要墮胎」！逗趣的互動也讓網友笑翻表示：媽媽想抱孫了啦，別讓她失望。

原PO在Dcard上以「我媽是多不相信我這個兒子」發文表示，最近女友耳朵後面突然發現有莫名腫脹，便預約了大醫院門診做超音波檢查。原PO不經意跟媽媽提到早上要帶女友去醫院檢查，不料母親卻把大醫院和超音波做直接聯想，一早便焦急打給原PO說「兒子，如果懷孕了，不要墮胎」。

原PO聽到頓時傻眼，急忙解釋是陪女友照耳朵超音波，但媽媽卻一副不相信的態度表示「好啦好啦沒事就好」。當原PO到達醫院時，又收到媽媽傳的訊息說「如果有懷孕就生下來，我們會幫忙。」這讓原PO哭笑不得，果斷拍下門診照片表示「我們真的是來看耳鼻喉科好嗎」。

原PO哭笑不得，果斷拍下門診照片表示「我們真的是來看耳鼻喉科好嗎」(摘自Dcard)

文章一出，網友則紛紛回應「媽媽一定很想抱孫，請不要讓她失望」、「笑死，媽媽第2次還強調一下」、「耳朵懷孕你沒聽過嗎」、「媽：這猴死因仔一定是經過耳鼻喉科拍的」、「媽媽：想你當年也是在耳鼻喉科被發現的」。

(中時新聞網)