台視、三立週日奇幻旗艦大戲《天巡者》11月29日播出第六集，收視再創新高，劇中姚愛甯飾演的女鬼高嘉琪，癡情愛上歐陽凱(張洛偍飾演)，結果死因卻成謎，賀軍翔和邵雨薇飾演的鍾馗和孟婆邊追查邊曖昧，全體平均收視1.71再創新高。被網友誇讚女鬼扮相好可愛的姚愛寗也常被自己嚇到：「拍戲常拍到半夜，回到家梳洗照鏡子，看到『高嘉琪』也會嚇一跳。」

賀軍翔和邵雨薇則在辦案中大搞曖昧，在人間化身烘焙師的賀軍翔送她回家時，拿出麵包給她吃。賀軍翔在幕後花絮中開玩笑說：「演這麼多年的戲，從沒在身上藏過麵包，我往裡面塞一點，先微波預熱。」眼見賀軍翔猛往褲子裡塞，邵雨薇打趣制止：「不會掉到屁股吧？不想吃，好噁心！」賀軍翔調皮笑回：「要『硫磺麵包』還是『巧克力麵包』？整個都給妳。」

張洛偍劇中因幫忙付學費被女鬼愛上又纏身，還遭被鬼附身的程予希撿屍，早晨起來發現共臥一床，他苦笑說：「第一次被女生撿屍、沒撿過女生。講得我好像經驗豐富，不過能不能請導演多加起床前的戲？」程予希立即打斷他：「今天有八百頁的戲要拍、先不要加。」

姚愛寗飾演的女鬼高嘉琪被誇可愛。（台視提供）

台視、三立《天巡者》即將於12月19日(六)下午13：00在台中市中友百貨公司一樓戶外廣場舉辦見面會，賀軍翔、邵雨薇、周曉涵、陳璽安、張洛偍、程雅晨將與粉絲面對面互動。

(中時 )