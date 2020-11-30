南投縣仁愛鄉今（30）日中午12點多，在奧萬大聯外道路1.5k轉彎處發生巴士翻覆嚴重車禍，當場造成1人死亡，包括遊覽車司機、領隊共20人輕重傷送醫，據悉，事故車輛來自高雄「忘憂草旅行社」，專門規劃國內旅遊，也因為肺炎疫情關係，行程非常夯。

來自高雄的忘憂草旅行社，原本是經營遊覽車，近幾年開始轉向旅行社，服務項目為為國內旅遊規劃，專營台灣深度旅遊、各地私房行程、量身定制旅遊行程、銀髮族悠活行程、親子行程、家族深度旅遊行程等；由於疫情關係，國人無法出國，一日遊的生意相當好。

忘憂草旅行社收費平價，也是人氣夯的原因之一，這次在奧萬大發生翻車意外，該行程是「秋季賞楓趣奧萬大賞楓一日遊」，收費為1390元，包括遊覽車車資、午餐、導遊費用、還有保險。

高雄市旅行團赴奧萬大賞楓一日遊，卻在路途中意外翻車。（圖／南投消防局仁愛分局提供）

這起賞楓團意外造成一死，司機表示當時剎車失靈，導致整台遊覽車翻覆，上下山的雙線道全被堵住，其中一名52年次的乘客被甩出車外身亡，其他乘客5人重傷，15人輕傷，南投警消出動12台救護車前往救援，傷者分別送往埔基和埔榮醫院救治。

(中時新聞網)