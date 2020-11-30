38歲的陳弘儒榮獲今年農委會十大神農獎，是歷年來台東最年輕的神農得主，大學、研究所雖然讀土木工程，但學成之後卻回歸田園，陳弘儒抱著裝有30年前阿公時代老茶的陶甕說，家傳的茶園從祖父開始經營，要讓阿公手作茶葉的溫度，繼續傳承。

陳弘儒說，家傳的茶園在卑南鄉美農村，早期約有3、4甲，由他的阿公墾植，由於他是長孫，所以特別得阿公的疼，常騎著野狼機車載他出去玩，做茶時要24小時熬夜，他常陪在阿公身旁，滿室茶香及宵夜時的泡麵，都是難忘的童年記憶。

陳弘儒抱著裝有1979年老茶的陶甕說，雖然阿公已經在他高中時期過世，但是家裡還收藏著阿公時代留下的老茶，經過30年的歲月淬煉，轉化為醇厚的沉韻，如今這些骨董茶都成了傳家之寶。

陳弘儒學的是土木工程，畢業後到澳洲遊學在農場打工，對農業產生興趣，又想到家裡就有茶園，28歲就返鄉務農，嘗試朝有機茶園發展，父親給他1塊茶園，成敗後果自負，經過一段時間琢磨，端出好成績。

陳弘儒說，這次得到台東最年輕神農獎的肯定，使命更大，他計畫在明年建立農產品初級加工場，與台東在地青農合作，研發多種農作物與茶葉混搭的特色茶飲品，以多元化產品開拓不同年齡的消費群，讓台東的農產品被更多人看見。

(中時 )