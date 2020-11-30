印尼衛生部周日宣布過去24個小時內，新冠肺炎的單日新增確診數達6,267人創新高，讓累計確診數上升至53萬4,266人；單日新增死亡數169人，讓累計死亡數上升至1萬6,815人。目前印尼無論確診與死亡人數均是東南亞國家裡最高。

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