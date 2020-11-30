印尼周日新增確診數 創單日新高紀錄 18:492020/11/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼衛生部周日宣布過去24個小時內，新冠肺炎的單日新增確診數達6,267人創新高，讓累計確診數上升至53萬4,266人；單日新增死亡數169人，讓累計死亡數上升至1萬6,815人。目前印尼無論確診與死亡人數均是東南亞國家裡最高。 (工商 ) #確診數 #印尼 #單日新 #死亡數 #周日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼移工暫停來臺 外交部：第一時間已告知印尼 20:342020/11/30 生活 菲律賓返台通緝犯桃監確診新冠 桃市衛生局回應了 08:422020/11/30 生活 迎接印尼醫事人員來台受訓 吳明賢：可近距離觀摩台灣防疫模式 13:522020/11/30 生活 通緝犯確診 桃監獄大消毒近20人暫停接見 19:282020/11/30 生活 工研院攜手臺中市府、鼎漢、豐榮、緯創資通、台數科開發自駕巴士 12:152020/11/30 財經 球員確診 至少掛12天免戰牌 04:102020/11/30 運動天地 8個月逾3000件 北市申請勞資調解數居全國之冠 15:062020/11/30 生活 感恩節後 美疫情大爆發 19:102020/11/30 國際 檢驗證明玩「陰」的 周五起全面暫停印尼移工來台兩周 15:472020/11/30 生活 《國際社會》德國明年1月初檢討封鎖措施 法國重啟教堂禮拜惹爭議 14:492020/11/30 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 美搞2大事爆災難？ 羅傑斯警告：未來10年此生最困難 - 財經 看準拜登不敢亂？大刀砍美科技巨頭 歐盟下最後死期 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 從歷史高點回落 美股開盤跌200點 聯電ADR漲超過2％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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