拜登上周末扭傷腳踝 健康狀況備受關注 18:492020/11/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統當選人拜登的辦公室周日表示，現年78歲的拜登上周末跟愛犬玩耍時，因滑倒而扭傷腳踝。為謹慎起見，他周日下午接受骨科醫生檢查。由於拜登明年一月將成為美國史上年紀最大的總統，因此他的健康狀況備受外界關注。 (工商 ) #拜登 #扭傷腳 #健康狀況 #周日 #上周末 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋冬防疫專案上路 北投區溫泉泡腳池將採人數管控 13:592020/11/30 生活 虛擬人物參演戲曲 林口子弟戲周末登場 16:282020/11/30 生活 拜登經濟團隊 美國進步中心主席譚登傳掌預算局 10:162020/11/30 國際 威斯康辛州重新計票未翻盤 川普控沒排除非法選票 07:232020/11/30 國際 編‧輯‧室‧報‧告－中美進入 拉幫打群架模式 04:102020/11/30 專題周報 《國際政治》威州驗票證實拜登勝出 川普坦承翻盤之路正在消失 09:092020/11/30 財經 《國際經濟》英國脫歐進入關鍵周 傳歐盟準備讓步漁權 10:342020/11/30 財經 ESG基金湧亞洲 兩岸受益大 04:102020/11/30 產業財經 Skoda汽車11月台灣銷量創新高 17:392020/11/30 財經 揭拜登國安團隊曾和小英「有過節」陳以信：蔡政府會受壓迫 09:102020/11/30 政治 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電股價飆18年新高、市值衝5000億 卻慘淪外資提款機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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