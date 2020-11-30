美國總統當選人拜登的辦公室周日表示，現年78歲的拜登上周末跟愛犬玩耍時，因滑倒而扭傷腳踝。為謹慎起見，他周日下午接受骨科醫生檢查。由於拜登明年一月將成為美國史上年紀最大的總統，因此他的健康狀況備受外界關注。

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