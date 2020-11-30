勞動基金運用局指出，勞動基金投資是以增進基金長期穩健收益為原則,，多元配置於國內、外股票及債券市場，今年9月因COVID-19疫情反覆，致基金短期收益受到影響，與勞動部主動查處移送涉嫌不法人員案無關。

勞金局表示，勞動基金投資運用係多元配置於國內、外不同種類金融商品，其中，國內股票投資部位僅占整體基金20％，且今年截至9月底，勞動基金國內股票投資報酬率為8.53％，超越同期大盤報酬率之4.32％。

另統計，近3年（106～108年）、5年（104～108年），勞動基金國內股票投資報酬率分別為12.17％、8.57％，優於同期台股大盤報酬率之9.04％、5.21％。無論短、中、長期國內股票投資報酬率均優於同期台股大盤報酬率。

9月份國外金融市場因受到COVID-19疫情影響，致使股票、債券及另類投資市場紛紛下跌，加上美元今年以來相對新臺幣下跌3.92％，導致國外投資部位短期績效受到波及，然而勞動基金近5年多平均收益率為3.77％，收益數達新臺幣7,613億元，長期績效穩健。

(工商 )