「屏東安心遊，百千萬加倍送」摸彩活動於30日在屏東縣立圖書館總館抽出，活動透過屏東縣政府交通旅遊處官方FB粉絲團（屏東GO好玩）以及知名電台DJ FIFI個人FB粉絲頁(我是FIFI)同步線上直播，並在律師見證下抽出前三大獎，其餘獎項則將於名單確認無誤後，於12月2日10點同步於縣府交通旅遊處官網與官方臉書粉絲團（屏東GO好玩）中公布名單。

屏東縣政府針對交通部觀光局安心旅遊補助加碼辦理的「屏東安心遊，百千萬加倍送」摸彩活動，日前於官方粉絲團-屏東GO好玩舉辦「許願池」活動後，挑選出最多民眾許願的獎項做為摸彩品，只要今年7月至10月底前入住屏東使用安心旅遊補助之民眾，皆有機會中大獎。就觀光局統計資料顯示，該期間入住屏東並參與安心遊補助共有35萬4,610人，所以能夠得獎的都是萬中選一的超級幸運兒。

直播中共抽出三個大獎，Toyota vios 是由入住恆農假期渡假飯店的許周Ｏ鉅小姐獲得，LG蒸洗脫烘雙能洗洗衣機邦妮是由入住葡園民宿的曾Ｏ卿小姐獲得，另外ACER的電競筆電是由入住牽手旅店的陳Ｏ萍小姐獲得，交通旅遊處特別恭喜這三大獎項的獲獎民眾，涵蓋其他獎項的獲獎民眾除於本府交通旅遊處官網與屏東GO好玩臉書上公布得獎名單外，每位幸運的獲獎民眾也都會接到獲獎的電話通知，預計於12月中旬辦理頒獎活動，屆時也請幸運獲獎民眾踴躍參加。

永遠比別人多一度的屏東，在安心補助之後持續推出「千團加碼」團體旅遊補助，活動到12月31日為止，目前補助團預約率達4成，歡迎民眾把握機會揪團來屏東旅遊。秋冬微涼感，但屏東永遠多一度的熱情依然能溫暖你的身心靈，來點桃花好運氣的2020四重溪溫泉季、看極光不用出國的屏東聖誕節…獨特又具風采的屏東秋冬遊，絕對是你秋冬國旅的第一選擇，屏東用多一度的熱情活力，陪伴您迎接新希望的2021。「千團加碼」團體旅遊補助相關訊息可參考官網資訊https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=9179A52B42C18543&s=B9CEFA0C55DDF347

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