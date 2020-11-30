民進黨桃園市議員王浩宇近日稱，家樂福的飼穀飼料美國無骨牛小排有「含瘦肉精」，被點名的家樂福中壢店今貼下午出SGS檢驗合格報告自清。對此，前台中市立委參選人、雲林農民林佳新表示，他對王浩宇連肉乳牛公母都分不出來相當傻眼，要王浩宇向台灣畜牧業道歉，不然就擠人奶。

王浩宇30日在臉書貼文稱，「95%以上的美國牛隻，都在養殖一年多就會屠宰，30月齡以上的牛隻，通常是退役乳牛、種牛，而這種牛其實是台灣本土牛肉的主流，老牛是不會送USDA評級的，沒有需要好的油花，也就不會餵食瘦肉精。30月齡的爭議，主要是狂牛病的問題。

王浩宇還表示，近幾年牛隻養殖飼料成分有新的規定，30月齡以上得狂牛病風險僅剩下「10億分之1」，簡單來說就算是每年吃美牛吃1000輩子也只有極低的機率得到狂牛病，在國際上被評估風險非常低，所以許多國家開放進口。

對於王浩宇護航美牛、貶低台灣本土畜牧，林佳新30日也透過臉書回嗆，王浩宇為了捧美國，就打壓本土業者用心？台灣所有的肉牛產業都一樣，也是飼養「18-24個月」。

林佳新指出肉牛業30個月以上的的確都是種母牛，也就是近不孕的母牛，這個肥育後還是會變肉牛，而且油花品質也不錯，只有瘦弱的才會去加工，台灣如此，美國也是如此。他強調，並不是所有退役牛隻都是柴澀不能入口的牛肉，農民還是會以飼養方式提高油花分佈與經濟價值，但台灣的肉牛主力還是所謂的乳公牛為主，並不是乳牛。

林佳新並強調，「乳牛，肉乳牛還是有分公母，但王浩宇竟然分不清楚，養過幾年牛的都瞭解肉乳牛就是公牛，公牛是怎麼擠奶跟生小牛？他並質疑王浩宇是頭殼壞掉還是他天生異稟，能擠出人奶來販售？」，「無知當有趣，偏頗言論當資訊」。

「無知不要當有趣，而且不要學館長以自身無知亂開地圖砲」 「王浩宇在臉書寫著，美國牛一年多就會屠宰，30月齡以上的乳牛與種牛的退役牛通常是台灣牛肉主力，老牛沒好的油花所以不會送評級」 天呀，我是看到了什麼？！ #妳家人知不知道你分不清公... 由林佳新發佈於 2020年11月29日 星期日

終於，好市多美牛的那篇幾千個留言的討論，讓很多國民黨支持者認知到美牛就是是萊牛。 但韓粉社團這兩天又有一個新的謠言，馬英九開放的30月齡以下的牛隻代謝比較快，蔡政府要開放的30月齡以上的牛隻，比較容易殘留萊克多巴胺，所以結論是：馬英九好棒... 由王浩宇發佈於 2020年11月29日 星期日

(中時新聞網)