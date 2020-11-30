蘋果（Apple）先前發表搭載M1晶片的MacBook之後，可運行原生iOS/iPadOS App，是一大特色。近期傳出微軟也有意讓Windows 10能運行Android App，讓桌面系統能與安卓嫁接，更具吸引力。

《Windows Central》報導，微軟考慮在2021年讓Windows 10加入對於Android App的支援。事實上先前微軟在2014年就曾發起過 Project Astoria 和 Project Islandwood 兩項計畫，想要進一步讓Android App以及iOS App能夠在Windows Phone中運行，但後來相關計劃並未順利公布。如今在行動平台系統幾乎被Android以及iOS瓜分，而且iOS又被蘋果把持的情況下，讓Windows 10也能觸及行動系統市場的方法，就是能進一步支援Android App。

這一項計畫有望讓微軟能夠跟上近期的趨勢。Google旗下的ChromsOS早就能夠運行Android App；而蘋果也在推出M1晶片的MacBook之後，能讓macOS可直接運行iOS以及iPadOS App。而微軟在缺乏行動系統的支援下，納入Android App的支援，將能讓他們更能與ChromeOS以及蘋果的macOS或是iPadOS競爭。

微軟先前宣布，將針對對Surface Neo雙螢幕電腦推出專屬的Windows 10X系統，根據微軟公佈的時間表，推出Windows 10X的時間已經被延後到2021年，並且預計會先適配單螢幕的機種，再進一步推進到雙螢幕的Surface Neo。從微軟重新啟動類似企劃，想要讓Windows 10系統可支援行動App的內容來看，很可能這項計畫將會放入Windows 10X當中來推出。

(科技)