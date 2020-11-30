台南市學甲工業區爐碴案鬧得沸沸揚揚，台南地檢署30日二度邀集環保署、台南市政府及現有地主，共同開挖興業段61、240地號等8個點，釐清爐碴使用情形。環保局表示，將就檢方的開挖資料，與經濟部工業局確認爐碴使用狀況是否符合使用規定，並積極採取必要措施，以執行公權力。

南檢於今年9月17日前往學甲工業區會勘包括國有財產署土地在內等5筆土地，當時目視表面即有爐碴後，9月30日即在國財署土地開挖5個點，確認爐碴使用狀況及數量；11月30日檢方二度開挖學甲工業區8個點。

環保局表示，檢方的開挖行動，有助於釐清學甲工業區土地使用爐碴情形；該局將與經濟部確認爐碴使用是否符合再利用規範，以接續辦理裁處，以及要求相關行為人移除。

環保局強調，該局十分重視學甲爐碴案，9月18日即主動檢具相關案卷資料，函報南檢全力配合偵辦，以釐清事實真相。

(中時 )