針對北京多次公開強調，儘管首先報告新冠病例，但這並不意味著中國大陸就是疫情起源的地方。一向高度支持北京的世界衛生組織（WHO）官員表示，現在就宣稱新冠病毒並非起源於大陸還具有「很高的猜測成分」，他強調，病毒溯源應該先從最早發現人類感染的地方入手。

由於各國相關研究曾懷疑去年底之前在其他國家採得的檢體中發現新冠病毒踉跡，大陸外交部據此聲稱，中國首先報告疫情，但並不意味著就是疫情起源的地方。世衛組織突發衛生事件主任萊恩（Mike Ryan）表示，對於WHO來說，現在就宣稱新冠病毒並非起源於大陸，還具有「很高的猜測成分」。

《德國之聲》引述《路透》報導指出，大陸官方近來在媒體不斷宣揚武漢疫情爆發之前，新冠病毒已經在國外出現，其依據包括從進口冷凍食品包裝上檢測到的新冠病毒，以及一些科學期刊上發表的有關該病毒去年已經出現在歐洲的研究報告等。

萊恩在日內瓦舉行的一場線上記者會中表示，從公共衛生的視角來看，如果要調查起源，顯然是要從最早發現人類患病的地方開始。不過他也補充道，調查中發現的一些證據也許會指向其它的地區。

本周初萊恩曾經透露，WHO已經得到大陸的保證，將儘快安排一次國際實地考察，調查新型冠狀病毒的來源。世衛組織已經多次受到美國的指責，川普抨擊該國際組織是大陸的「傀儡」，世衛方面始終否認有所偏袒。

大陸外交部發言人趙立堅週五在例行記者會上表示，新冠病毒溯源是一個持續發展的過程，可能涉及多國多地。中國希望各國都採取積極態度，同世衛組織等加強合作，推進全球溯源工作。他強調，儘管中國首先報告疫情，但並不意味著就是疫情起源的地方。

報導說，本月發表的一項研究顯示，新冠病毒在義大利出現的時間比人們迄今認為的要早，其依據是有研究人員在2019年9月抽取的血樣中發現了新冠病毒的抗體。這次血液檢測原是為肺癌篩檢，研究人員對2019年9月至2020年2月期間收集的血液樣本進行了更深入的檢測，從而得出了上述結果。不過，學術界對「新冠病毒去年9月就出現在義大利」之說法也存在不少懷疑。

(中時新聞網)