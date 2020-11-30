郭書瑤劇中被禾浩辰求婚。（三立提供）

馬志翔、劉品言劇中互動曖昧。（三立提供）

由三立電視與台灣大哥大myVideo 共同出品的《未來媽媽》上週五首播收視開紅盤，無線收視0.79，有線收視1.05，寫實劇情深深抓住女性觀眾，除了禾浩辰搭郭書瑤吸睛，兼具導演身份的馬志翔飾演帥又酷的醫生，與劉品言藥廠女強人的表現，也擄獲不少觀眾，網友誇馬志翔就是有熟男魅力，覺得他們這對就代表大人的戀愛。

《未來媽媽》以女性話題為故事主軸，劇情想表現公主與王子happy ending之後，會是怎樣的後續發展。禾浩辰這次演活了對戀愛、婚姻充滿浪漫想像的男生，他愛郭書瑤，生活中也只有女友，就愛在生活中製造驚喜，網友表示「杜柏謙是滿可愛的啦！但某些時候還是想打死他！」而禾浩辰精心準備的求婚派對引起PTT網友熱烈討論，一派認為男主角這麼用心準備求婚，女主角有什麼好拒絕的，另一派則說「支持瑤瑤理性是對的，是要嫁給這場求婚，還是要嫁給這個男人？」。

郭書瑤覺得結婚是兩個人的事情，求婚不希望太多人，只要兩個人跟兩顆真誠的心就夠，如果沒有戒指也會「say yes」，禾浩辰也表示認同，幻想中的婚禮是希望可以在晚餐後帶另一半去海邊散步，聽著海浪聲看著星星，在這個浪漫氛圍中不小心跌倒，製造一些混亂，吸引另一半的注意，然後再掏出戒指，真情告白。

郭書瑤笑說剛和禾浩辰合作時覺得他太害羞，但郭書瑤拍戲從沒有這麼主動想要認識一個人過，笑說只差沒有撲上去，她說自己之前都演臭臉、難相處的角色，這次演的比較開朗的角色，而且以前拍的戲，與男主角都會有談戀愛的過程，第一次越過搞曖昧、戀愛戲直接交往，沒幾集就直接變人妻，因此她必須放飛自己，平常不愛開黃腔，但為了「打開」禾浩辰，在拍戲現場開黃腔，被工作人員聽到，工作人員還私下討論：「瑤瑤本來就會開黃腔嗎？」

劉品言與馬志翔這條線頗吸引觀眾，除馬志翔展現熟男魅力，跟劉品言很搭，連對話都有深度，劉品言說大人的戀愛很難形容，只能說拍這部戲角色上身了，每個人都上身了，在各自的崗位熱血的、勤奮的，甚至有點驕傲的齊心完成一部作品。郭書瑤因戲跟劉品言成為好姐妹，平時都學姊學姊的叫，有事沒事就找她去玩耍，有天還突然打給她問她要不要去小琉球潛水，劉品言覺得郭書瑤真的是很享受生活，笑說她息影一年應該都在玩樂。

(中時 )