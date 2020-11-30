全障運閉幕， 下屆承辦的臺中市也帶來精彩的舞蹈表演。（莊哲權攝）

經過4天激戰，全國身心障礙國民運動會昨天圓滿落幕，最大贏家台北市拿下201面金牌，地主隊台東則獲得6金，全國1900名生命鬥士競技的精神，創造了許多感動，天生無雙腳小腿的高雄陳亮達在肢障游泳奪7金，並7破全國及大會紀錄，是「泳士」中的勇士。

台東縣政府動員大批人力辦理「陽光台東、超越顛峰」109年全國身心障礙國民運動會，昨天舉行閉幕典禮，由下屆承辦縣市台中市副市長令狐榮達代表接下大會會旗，並熱情邀請全國身障朋友2022年齊聚台中，再創高峰。

大會表示，這次比賽，台北市以總獎牌數381面奪冠，共獲得201金、120銀、60銅，成績斐然，第2名是下屆承辦的台中市獲92金，地主台東縣則獲得6金、9銀、13銅。

此外，4天比賽總計有86項106人次破全國紀錄、2項2人次平全國、2項3人次創全國，另外，99項126人次破大會紀錄、1項1人次平大會、5項5人次創大會，成果輝煌。

其中，高雄游泳隊18歲的陳亮達，天生就沒有雙腳小腿，3歲多開始學游泳，勇於面對各種挑戰，這次參賽拿下7金，並7破全國及大會紀錄；另外，台中市田徑代表隊聽障選手許樂奪5金，3項破全國及大會紀錄。

台東縣政府秘書長陳明仁代表縣長饒慶鈴感謝教育部體育署及縣府團隊，共同成就了這場難忘的比賽，從精彩賽事中看到選手們在汗水中奮戰，創造許多感動。

(中時 )