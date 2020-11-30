台灣咖啡市場近年以每年2成的成長率擴展，市場規模超過700億元；全家（5903）便利商店以專業咖啡搶攻黑金市場，率同業之先推出純粹風味的單品咖啡，目前全台超過3,700間店販售，成為全台最大單品連鎖咖啡店，即日起再推出第五波單品咖啡「印度巴巴不丹」，同時超過500間店舖，提供兩種單品咖啡口味選擇。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，「全家」自2017年與日本咖啡大廠UCC合作打造美味與品質兼具的單品咖啡，專挑台灣少見但風味獨特的產區，定期更換、滿足消費者對多元咖啡風味的需求，統計今年單品咖啡銷售杯數已較去年同期成長4成，占整體咖啡業績一成，顯示已成功擄獲咖啡嗜好者味蕾。

全家指出，印度是全球最大的咖啡生產國之一，第五波單品「印度巴巴不丹」，選用印度巴巴不丹吉里山豆種，採中深烘焙，整體帶有李子柔和微酸及巧克力醇厚口感，尾韻更可品嚐到焙茶烘烤茶香，新推出前兩周全品項第二杯7折，同步推出單品濾掛特價。

且為迎接聖誕節「全家」Lets Cafe與私品茶自12月2日起限量推出超萌「寶可夢耶誕節主題杯套」，以皮卡丘、傑尼龜、胖丁、可達鴨、小火龍等7種經典角色，設計3款不同組合杯套，預料再掀寶可夢收藏熱潮，且年底跨年信義區商圈將打造「Lets Cafe星辰小屋」打造聖誕打卡新景點。

(工商 )