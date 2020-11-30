韓國光州地方法院刑事8庭30日對前總統全斗煥涉嫌損害“五一八民主化運動”犧牲者及遺屬名譽案作出一審宣判，判處全鬥煥有期徒刑8個月，緩刑2年。今年89歲的全斗煥今天出門時還和前來的抗議人士互罵，全斗煥顯然對示威人士動氣，以“你這個傢伙小心點”回敬抗議人士！

法庭表示，綜合考慮被害人、已故神父曹皮烏斯及其餘8名證人的證詞、五一八民運爆發當時被告人的地位和所做的行為等因素，認定軍方於1980年5月21日和5月27日分別動用500MD和UH-1H軍用直升機對民眾開槍。

法庭還表示，雖然被告人方面主張目擊者人數不多，且500MD直升機不能進行掃射，但該直升機可以通過間斷性發射調整發射量，而且該事件發生已經40多年，目擊者人數必然有限。

法庭對於當時出動到光州市的軍人所做的證詞指出，部分軍人在接受檢方調查時供述，當時接到進行警告射擊的命令，再重新向上級請示後，則聯絡不上。另還有供述稱上級暗示軍方動用直升機對民眾進行射擊。

法庭表示，被告人在受審過程中從未反省或向相關受害者真心謝罪，有損對其加以特別赦免的宗旨，被告人很可能為確保自己行為的合法性而寫回憶錄批評相關受害者。

全斗煥在2017年4月出版發行的回憶錄中主張，已故神父曹皮烏斯曾親眼目睹軍機對民眾開槍的證言純屬子虛烏有，並批評曹皮烏斯是“褻瀆神職的無恥騙子”。2018年5月3日，全斗煥因涉嫌損害“五一八民主化運動”犧牲者及遺屬的名譽被檢方不捕直訴，並被檢方求處一年半的有期徒刑。韓國法律規定，損害死者名譽者被處以2年以下的有期徒刑或500萬韓元以下的罰金。

(中時 )