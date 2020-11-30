（台灣大哥大宣布加入高雄市政府主辦的「5G AIoT國際大聯盟」。圖／台灣大提供）

台灣大哥大響應政府帶領產業轉型的政策，高雄市政府主辦的「5G AIoT國際大聯盟」30日於亞洲新灣區成軍，將引進國際級加速器及新創團隊進駐，台灣大哥大宣布加入聯盟，期盼貢獻自身5G發展經驗與物聯網平台資源，與國內外領先業者共同於高雄打造5G AIoT產業生態系，結合在地企業、資源與人才，開發端對端（end-to-end）解決方案，進而發揮「整廠輸出」海外的潛能，力助高雄與台灣產業鏈結國際。

台灣大哥大企業用戶事業群副總經理劉建倫代表出席參與「5G AIoT國際大聯盟」成立大會，由高雄市長陳其邁主持，「盟友」橫跨國內外雲端平台商、系統整合商與新創公司等。

劉建倫表示，台灣大哥大長期致力於攜手各產業夥伴探詢5G商機，盼能整合垂直領域資源，將台灣大發展中的5G自駕車、智慧城市、智慧交通、智慧展演、智慧醫療、智慧製造等場域驗證的技術經驗帶到高雄，共同開創更多的5G應用的可能性，加速台灣5G產業驅動的腳步。

台灣大哥大相當看好高雄將邁向智慧港灣城市的前景、亞灣的發展潛力及區位優勢，「5G AIoT國際大聯盟」的成立只是起點，未來台灣大希望能協助一起推動高雄亞灣區為5G AIoT的創新園區，共同催生台灣5G AIoT產業鏈。

另外，台灣大將於12月2日舉辦「超5G應用創新趨勢論壇」高雄場，邀請資策會專家分享5G世代的行動專用網路發展現況，並由台灣大5G生態圈夥伴分析來自國內外第一手的5G企業專網實例、解析雲端物聯網趨勢、智慧醫療及AR智慧製造的應用案例，歡迎所有期望在5G發展中搶得先機的高雄企業夥伴踴躍參與

(工商 )