30日在左營區新上國小，高雄市教育局舉辦了一場「產學合作公益帳號」捐贈簽約記者會，由順發3C和PaGamO素養品學堂，聯手捐出720組的線上學習帳號、總市值超過8百萬元，提供高雄市偏鄉學子和積極推動閱讀的學校優先使用，產官學三方攜手合作，為高雄市挹注更多教育學習資源。

高雄市教育局長謝文斌、順發電腦董事長吳錦昌、PaGamO創辦人暨台大電機系葉丙成教授、及品學堂文化有限公司創辦人黃國珍老師，都出席了30日的捐贈簽約儀式；現場新上國小學生以自行設計的程式，與機器人互動共舞，展現資訊科技教育的成果；現場同時也展示了「PaGamO 素養品學堂」數位學習平臺，讓師生實際操作練習。

世界正處於快速變遷的時代，未來充滿不確定性，舊的教育方式滿足不了新時代的孩子，教育正在革新，提升「核心素養」能力正是108課綱的課程發展主軸，「核心素養」是指一個人為了適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度，注重學習與生活的結合。

閱讀素養就像一塊敲門磚，幫助孩子培育擷取資訊、解讀資訊和思考判斷的能力。PaGamO研發的「素養品學堂」線上閱讀資源，正是透過寓教育於遊戲的方式，來提升學子的閱讀素養。

吳錦昌董事長表示，今年在疫情的影響下，數位學習能執行停課不停學的模式，更突顯線上學習的重要性。透過數位學習平臺，讓學習不受限於場地與教學時間。

順發自2010年起，長年捐出20％的淨利，捐助弱勢學子就學所需，截至2020年11月，捐款總額已逾2億4千萬元，期望為社會、為教育盡一份心力，善盡企業的社會責任。

(工商 )