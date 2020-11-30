美國陸軍正在測試一種安裝在M240機槍的新型消音器，阻音能力得到普遍好評，射手表示能夠容易的聽到火力指令。

軍事網(military.com)報導，喬治州班寧堡(Fort Benning)的機動戰鬥實驗室，於10月下旬開始進行「2021年美國陸軍遠征戰士實驗」（AEWE），測試稱為Maxim Maxim的槍口抑制器(gun-suppressor)，也就是俗稱的消音器(suppressor)。

M240是FN Herstal公司的7.62公釐機槍，是北約最常見的機槍之一，不過，它沒有合適的消音器，在過去的測試中，其他槍口抑制器通常無法承受7M240在連續射擊時產生的熱量和轟鳴聲。

NEW M240 MACHINE GUN SUPPRESSOR GIVES THE U.S. ARMY MORE ADVANTAGE ON THE BATTLEFIELD #2020

戰鬥實驗室主任艾德·戴維斯（Ed Davis）說：「槍口抑制器在特殊作戰中一直相當重要，具有減火光、聲音，與降低後座力的效果。不過槍口抑制器也會累積槍口溫度，甚至會熱到發紅光。」

戴維斯說， Maxim Maxim採用新的材質，具有更好的減音、減火光效果，經過相當數量的射擊後，仍然表現良好。據測試官兵的回報：「M240的槍聲被有效降低，連射M240時，仍然可以聽到旁邊的說話聲。」

他表示，抑制M240的槍聲，有效隱蔽部隊的行蹤，敵人更難發現與定位機槍隊。

不過，目前還需要評估耐用程度，要查看槍管的磨損情況、查看抑制器的使用壽命，還要知道這些系統的磨合時間。

(中時新聞網)