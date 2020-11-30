《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映後口碑爆棚，不僅是台灣電影史上最賣座的日本動漫電影，鬼殺風潮襲捲全台。藏壽司將從12月4日起推出「鬼滅之刃」限量扭蛋，包含16款人氣角色徽章和吊飾，以及獨家限量的金銀大賞活動—有機會抽中最大賞「金獎」，將竈門炭治郎及煉獄杏壽郎的Q版套組玩偶抱回家。

藏壽司將從12月4日起推出「鬼滅之刃」限量扭蛋。（黃采薇攝）

店內消費滿1500元，可參加限量金銀賞活動，金獎為竈門炭治郎及煉獄杏壽郎的獨家套組Q版玩偶。（黃采薇攝）

搭上「鬼滅」電影熱潮，藏壽司於全台店鋪限量推出16款《鬼滅之刃》人氣角色的獨家限定扭蛋，包含6款橡膠吊飾及10款角色徽章，從12月4日至1月17日限時開扭；6款橡膠吊飾包含電影主角團成員-炭治郎、善逸、伊之助、禰豆子及炎柱-煉獄杏壽郎，還有機會扭到特別獎－煉獄杏壽郎的代表物「日輪刀之鍔」，而扭蛋中10款角色徽章，則包含除炎柱之外的鬼殺隊8柱，及最大反派「鬼舞辻無慘」及讓人沉睡美夢不醒的「魘夢」。除了限量扭蛋外，業者加碼推出限量金銀大賞，凡消費滿1500元且上網登錄發票，就有機會抽中金賞、銀賞。

銀賞《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》原創設計長毛巾。（黃采薇攝）

自12月4日起於藏壽司全台店鋪推出一系列「鬼滅之刃」限量周邊，包含16款期間限定扭蛋。（黃采薇攝）

獨家滿額贈活動，從12月7日開始只要於全台藏壽司單筆消費滿1200元，並追蹤藏壽司IG，即可兌換實用又帥氣的「鬼滅之刃」限量文件夾。以人氣主角設計的專屬文件夾，將分日期釋出不同角色，首波為主角炭治郎，接著是嘴平伊之助，再來是鬼化後的禰豆子．最後為我妻善逸，每款全台皆限量2300份。

「鬼滅之刃」人形立牌。（黃采薇攝）

業者透露，「鬼滅之刃」最為近期電影的人氣王，今（30）日公布合作限定周邊的扭蛋消息，已有多名鬼滅粉絲搶著與電影人形立牌合照。藏壽司每個月推出新款期間限定壽司，這回於12月推出2款餐點—使用新鮮爽口的洋蔥與香氣馥郁的蒜片搭配出來的「蒜香洋蔥鮮蝦」；以及皮薄多汁、金黃酥脆的「雞肉龍田揚握壽司」，2者兼具豐富口感與多層次風味。

蒜香洋蔥鮮蝦。（黃采薇攝）

雞肉龍田揚握壽司。（黃采薇攝）

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