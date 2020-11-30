在傳統市場購買溫體豬肉，可避免買到含瘦肉精的美豬。（廖志晃攝）

中央宣布明年進口含有瘦肉精的美國豬肉，引發民眾疑慮；南投縣議會三讀通過《南投縣食品安全管理自治條例》，要求縣內販售豬肉或加工品，萊克多巴胺必須「零檢出」，最高處10萬元罰鍰，並且不送衛生福利部核定，而 公布後逕行實施。

縣府認為，含瘦肉精豬肉，有害人體健康，而且，考量國人喜食豬肉及加工製品，每人每年豬肉消費量達40公斤，因此堅持零檢出，並制訂《南投縣食品安全管理自治條例》，昨天在縣議會審議三讀通過。

依據這項條例，規定在南投縣內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣及贈品，或公開陳列的豬肉相關產製品，不得檢出乙型受體素（瘦肉精），違反規定者，處3萬以上10萬元以下罰鍰，並得命其停止販售及封存產品。

縣議會議長何勝豐表示，縣府要嚴格執行萊克多巴胺須「零檢出」，且對學生營養午餐的豬肉食材也要嚴加把關。

縣長林明溱表示，感謝縣議會支持並通過《南投縣食品安全管理自治條例》，中央宣告明年1月1日，含有瘦肉精的美豬將進口，為了民眾健康，南投縣政府一定會嚴格執行零檢出規定，他並呼籲商家不要違規，抓到販售含有瘦肉精的豬肉，一定重罰。

(中時 )