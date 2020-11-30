有「陸地版藍眼淚」美譽的桃林鐵路「蓄光石星光步道」，採紫外線輔助光源燈照射，民眾擔憂傷眼，還笑稱可以當驗鈔光。（蔡依珍攝）

有「陸地版藍眼淚」美譽的桃林鐵路「蓄光石星光步道」，因採紫外線輔助光源燈照射，地方民眾反映久視不適，捷工局強調地面折射後不會傷眼，不要久視就無疑慮。（蔡依珍攝）

有「陸地版藍眼淚」美譽的桃林鐵路「蓄光石星光步道」，利用蓄光石白天吸收光能、夜間釋放的特性，讓步道在夜晚閃耀迷人光芒，但因採紫外線輔助光源燈照射，地方民眾反映久視不適，捷運局強調步道經專家學者認證無虞，現也改成每小時亮2次、每次15分鐘。

閒置多年的桃林鐵路經桃市府活化後成為10.3公里的城市綠帶，最大亮點當屬位於桃園區民光東路與三元街段的「蓄光石星光步道」，以抿石子工法及瀝青鋪設法將蓄光石鑲嵌在人行、自行車道上，白天吸收光能、晚上自然發光，讓道路在夜晚更浪漫迷人，全長110公尺，讓人宛如置身銀河世界，不用到馬祖，桃園就有「陸地版藍眼淚」，成為夜間打卡新熱點。

為了讓蓄光石在陰雨天仍能綻放光芒，捷運局在星光步道旁裝置紫外線燈，讓蓄光石在不同天候環境下都能蓄足光源，卻引發民眾疑慮，質疑紫外線燈恐對眼睛造成傷害，有人反映走久會感到不適，也擔憂小孩好奇蹲在地上把玩、觀看蓄光石，甚至直接碰觸紫外線燈恐傷眼。

捷運局強調星光步道是和中央大學土木工程系學者合作研究出的照明試驗場域，國外也有案例，像是日本大阪Osaka梅田「日本夕陽百選」空中庭園展望台，也是採用蓄光石鋪面，使用波長365至395奈米，接近太陽光的紫外線當輔助光源。

中央大學土木工程系教授陳世晃進一步解釋，波長365至395奈米的紫外線光能量最低、波長較長，經地面折射後不至於對眼睛造成威脅，生活中的捕蚊燈、烘碗機也都常運用紫外線。

捷運局長陳文德也說，施工時已考量紫外線燈設置的高度，且採向地面照射，現也將照明時間調整為17時至22時的每整點和半點照射15分鐘，降低風險，呼籲民眾相互提醒不要直視以免造成不適。

(中時 )