全國語文競賽，共有來自各縣市2145名選手參賽，其中，614位選手脫穎而出，榮獲各組特優，而南投縣囊括40項特優，也創下歷年最佳成績紀錄；由於競賽項目繁多，今年動員1300多名工作人員、301名評審，也創新紀錄。
教育部常務次長林騰蛟，肯定南投縣主辦全國語文競賽的用心與努力；今年創新試辦學生組本土語文情境式演說競賽，希望突破窠臼，強化語文融入生活的目標，明年起，全國語文競賽本土語文演說項目，將全部採情境式演說，讓語言扎根生活。
南投縣副縣長陳正昇表示，在疫情依然嚴峻的期間，承辦大型全國性賽事，南投縣府團隊勉力達到順利圓滿的目標；而且，南投縣選手今年勇奪40項特優，創新歷史最佳紀錄，更讓縣長林明溱格外開心。
中興國中黃芊榕，獲得閩南語情境式演說特優獎，她說，情境式演說要當場抽出圖卡，立即以圖卡主題即席演說，評審還會提問兩2分鐘，選手馬上回答，既考驗平時準備及語文養成的能力，臨場反應的壓力尤其大，還好學校老師指導及密集練習，加上保持平常心，把比賽當做是平常生活與長輩應答，沒想到成績反而特別好，獲得特優很讓她意外又驚喜。
教育處表示，今年競賽網路直播，比賽期間觀看實況賽程的人數達7萬9546人。
(中時 )
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