桃園市勞工教育大樓竣工，桃園市長鄭文燦昨視察，讚是「穿著外套的綠建築」，冬暖夏涼、通風採光佳。（蔡依珍攝）

階梯視聽教室讓桃園勞工有更多學習空間。（蔡依珍攝）

階梯視聽教室讓桃園勞工有更多學習空間。（蔡依珍攝）

就業服務處將進駐2樓空間。（蔡依珍攝）

桃園市勞工教育大樓竣工，桃園市長鄭文燦昨視察，讚是「穿著外套的綠建築」，冬暖夏涼、通風採光佳，未來除了是就業服務處、調解室的新家，也將讓3大市級公會進駐，並增設階梯視聽教室等，讓桃園勞工更多學習空間。

鄭文燦表示，桃園約有226萬人口，參加勞保的市民朋友約占110萬人，但市府旁的桃園勞工育樂中心，建築老舊、空間狹窄，且缺乏電梯等無障礙設施，而位於桃園區南華街的就業服務中心也過於擁擠，因此擇定鄰近市府、基地條件良好的小檜溪重畫區，斥資2.17億元，興建地下2層、地上5層的勞工教育大樓，提供28個停車格。

鄭文燦說，新的勞工教育大樓整合勞資爭議調解、辦理勞工教育、庇護身障就業、工會教育辦公室，以及提供桃園市總工會、職業總工會、桃園市產業總工會等3個市籍總工會進駐，讓工會能夠充分利用新空間，提供更友善的勞工教育訓練場域與優質的洽公環境。桃園市職業總工會理事長楊震東表示，自己是3大工會唯一還在租辦公室的，月租金1萬餘元，期待新空間落成。

勞動局指出，就服處明年元旦將改名為「桃園市就業職訓服務處」，新的勞工教育大樓預計五一勞動節搬遷啟用，10月則是南華街的就業服務中心搬遷至桃園勞工育樂中心，提供民眾更便民的服務。

位於桃園區民生路650號 的「桃園市勞工教育大樓新建工程」，基地面積約1439 平方公尺，興建地下2層、地上5層建築物，總樓地板面積約5425平方公尺，1樓規劃為大廳和就業服務台、2樓為就業服務處及會議室、3至5樓提供教育訓練教室、調解室、階梯視聽教室及辦公室等，並將地下1至2層設置為停車場，共提供約28席停車場，其中2席為無障礙停車空間，總工程經費約2億1,700萬元，工程已於109年9月30日完工。

(中時 )