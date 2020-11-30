國民黨丟豬內臟。（圖杜宜諳攝）

立法院27日上演「豬內臟大戰」，國民黨在場內丟豬內臟，藉此抗議萊豬進口，藍綠立委爆發混戰，還因此鬧上國際版面。對此，資深媒體人董智森在政論節目中則直言，「民進黨其實這次有點嚇到」。

國民黨團這次祭出豬內臟做議事抗爭，創立院紀錄，也引起外界議論；儘管蘇貞昌成功上台報告，但通篇未提瘦肉精、美豬等相關字眼，國民黨持續怒轟無恥要求蘇揆下台。

對此，董智森在政論節目《少康戰情室》中說，其實民進黨其實這次有點嚇到，想說怎麼會弄這些東西，但民進黨過去那更厲害、比這個更厲害，「所以我覺得國民黨這一次是做對了，國民黨對付不了民進黨，但你要把台灣所有不公不義的事情，要把它鬧到國際，一定要鬧到國際。」

董智森認為，「即使國際不重視你，大家就集資到紐約時報去登頭條，都要給全球知道，畢竟國際社會對台灣情況未必這麼了解，這次國民黨要用很大動作、不要管形象，因為有形象的人是選不上的，講理性也沒有用的」；他也勸國民黨接下來動作要更大，要研究更激烈的手段，沒有激烈手段就達不到訴求。

(中時新聞網)